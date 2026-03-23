MAX Automation SE: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

MAX Automation SE gab am 20.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.03 EUR gegenüber 0.090 EUR im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 88.3 Millionen EUR – das entspricht einem Abschlag von 5.00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 92.9 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0.110 EUR gegenüber 1.47 EUR im Vorjahr verkündet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat MAX Automation SE mit einem Umsatz von insgesamt 334.54 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 366.00 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um -8.60 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch