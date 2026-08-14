Mawson Infrastructure Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mawson Infrastructure Group hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.33 USD. Im Vorjahresquartal hatten -8.000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 6.2 Millionen USD, gegenüber 9.5 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 35.47 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch