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28.08.2026 06:37:00
Mawson Gold verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Mawson Gold hat am 26.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.01 CAD gegenüber -0.020 CAD im Vorjahresquartal verkündet.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0.020 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mawson Gold -0.060 CAD je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.ch
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