Mawson Gold verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mawson Gold hat am 26.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.01 CAD gegenüber -0.020 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0.020 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mawson Gold -0.060 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch