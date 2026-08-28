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28.08.2026 06:37:00
Mawson Gold präsentierte Quartalsergebnisse
Mawson Gold hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Mawson Gold hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.01 AUD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.020 AUD je Aktie gewesen.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0.020 AUD gegenüber -0.070 AUD im Vorjahr verkündet.
Redaktion finanzen.ch
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