Mawana Sugars zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mawana Sugars stellte am 07.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.79 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Mawana Sugars ein EPS von -4.120 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Mawana Sugars im vergangenen Quartal 3.86 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10.09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mawana Sugars 4.29 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch