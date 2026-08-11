Mawana Sugars: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Mawana Sugars hat am 08.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 5.90 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3.460 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Mawana Sugars im vergangenen Quartal 4.16 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3.78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mawana Sugars 4.01 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch