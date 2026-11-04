Mavi Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mavi Industries lud am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.03 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.020 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch