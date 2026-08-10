Mauria Udyog stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mauria Udyog hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.37 INR. Im Vorjahresviertel waren 0.500 INR je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 1.09 Milliarden INR, gegenüber 1.34 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 18.26 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch