Maui Land Pineapple hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.06 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Maui Land Pineapple ein EPS von 0.010 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3.8 Millionen USD – eine Minderung von 15.23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4.5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch