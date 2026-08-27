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27.08.2026 06:37:00
Mauch Chunk Trust Financial zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Mauch Chunk Trust Financial hat am 25.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei 0.07 USD. Im Vorjahresquartal hatte Mauch Chunk Trust Financial ebenfalls ein EPS von 0.070 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mauch Chunk Trust Financial in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 1.27 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7.8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 7.9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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