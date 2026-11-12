Mauch Chunk Trust Financial stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Mauch Chunk Trust Financial hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0.16 USD gegenüber 0.150 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2.99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 8.0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch