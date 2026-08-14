Mattr: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Mattr stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Mattr hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.32 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.110 CAD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 396.2 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mattr 321.0 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch