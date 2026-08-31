Matterhorn Gotthard Verkehrs Aktie 1637671 / CH0016376714
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31.08.2026 07:33:37
Matterhorn Gotthard Verkehrs Aktie: Künftig keine Grossfahrzeuge mehr durch den Furka-Tunnel?
Die Matterhorn Gotthard Bahn (MGB) will einem Medienbericht zufolge künftig keine Grossraumfahrzeuge mehr mit dem Autoverlad durch den Furka-Tunnel transportieren.
Die MGB begründet demnach den Schritt unter anderem mit Sicherheitsrisiken. Seit November 2021 kam es zu drei Zwischenfällen mit Grossfahrzeugen. Im vergangenen März verrutschte ein Lastwagen wegen einer nicht angezogenen Handbremse und verursachte hohen Sachschaden.
Zudem beansprucht ein Grossfahrzeug den Platz von bis zu vier Personenwagen und verzögert den Verlad, wie es im Bericht heisst. 2025 transportierte die MGB rund 285'500 Fahrzeuge durch den Furka-Tunnel, darunter lediglich rund 940 Lastwagen, Busse oder grössere Wohnmobile.
Das BAV hat noch nicht entschieden und will die Kantone Uri und Wallis anhören. Die Urner Regierung kann die Folgen derzeit nicht abschätzen. Ein Ausbau der Furkapassstrasse sei nicht geplant.
to/uh
Andermatt (awp)
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