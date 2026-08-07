Mattel: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Mattel hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Mattel ein Ergebnis je Aktie von 0.160 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 1.13 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.02 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch