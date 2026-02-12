Mattel gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Mattel hat sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.34 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.420 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Mattel 1.77 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7.29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.65 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.24 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.58 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 0.59 Prozent auf 5.35 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte Mattel 5.38 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch