|
12.02.2026 06:37:00
Mattel gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Mattel hat sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäussert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.34 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.420 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Mattel 1.77 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7.29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.65 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.24 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.58 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 0.59 Prozent auf 5.35 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte Mattel 5.38 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
2 neue Aktien BX Musterportfolio: Sandoz & Siemens Energy mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Sandoz
NEU✅ Siemens Energy
weiter im Fokus: Howmet Aerospace
inklusive Rebalancing:
❌ Dollarama
❌ JP Morgan Chase
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktbericht: US-Börsen zum Handelsende etwas leichter -- SMI schliesslich fester -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen schliessen in Grün - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notierte am Mittwoch schliesslich etwas stärker. Der deutsche Leitindex steckte Verluste ein. Die Wall Street schloss knapp im Minus. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zur Wochenmitte freundlich.