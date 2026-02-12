Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'547 0.2%  SPI 18'684 0.0%  Dow 50'121 -0.1%  DAX 24'856 -0.5%  Euro 0.9160 0.3%  EStoxx50 6'036 -0.2%  Gold 5'085 1.2%  Bitcoin 51'989 -1.7%  Dollar 0.7716 0.5%  Öl 69.6 0.8% 
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Zurich Insurance1107539Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Lonza1384101Partners Group2460882Novartis1200526Adecco1213860BACHEM117649372Swiss Re12688156
Ausblick: Coinbase präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Ausblick: Airbnb informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Deutsche Börse-Aktie etwas höher: Ergebnis auf neuem Rekordniveau gemeldet
EssilorLuxottica-Aktie: Wachstum übertrifft Erwartungen
Siemens-Aktie reagiert kaum: Finanzvorstand Thomas gibt Amt zum 1. April ab
12.02.2026 06:37:00

Mattel gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Mattel hat sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.34 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.420 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Mattel 1.77 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7.29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.65 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.24 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.58 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 0.59 Prozent auf 5.35 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte Mattel 5.38 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch

CHF
KW 6: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 6: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 6: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
