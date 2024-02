Mattel-Aktie legt nach Bericht über Interesse von aktivistischem Investor vorbörslich zu

• Aktivistischer Investor zeigt wohl Interesse an Mattel• Offenbar grosse Veränderungen angestrebt• Mattel-Aktie springt an

Die Mattel-Aktie legte am Donnerstag an der NASDAQ um 2,12 Prozent auf 18,27 US-Dollar zu. Im vorbörslichen Freitagshandel geht es weiter aufwärts: Das Papier notiert zeitweise 2,46 Prozent höher bei 18,72 US-Dollar.

In den letzten zwölf Monaten hat das Papier 12,88 Prozent an Wert verloren.

Barington Capital zeigt wohl Interesse an Mattel

Auslöser für die Kursgewinne dürfte ein Bericht des Wall Street Journal sein, in dem es heisst, dass der aktivistische Investor Barington Capital eine nicht genannte Beteiligung an dem Unternehmen aufgebaut habe. Barington strebe grosse Veränderungen bei Mattel an, um die Aktien des Unternehmens anzukurbeln.

Wie das WSJ unter Berufung auf einen Brief des Investors an Mattel-Chef Ynon Kreiz, der der Tageszeitung vorliegt, berichtet, habe Barington Capital dem Mattel-Chef mitgeteilt, dass das Unternehmen nach strategischen Alternativen für seine Fisher-Price- und American Girl-Geschäfte suchen solle.

Daneben habe Barington-Gründer James Mitarotonda geschrieben, dass Mattel auf die aktienbasierte Vergütung verzichten und einen Aktienrückkauf im Wert von 2 Milliarden US-Dollar starten solle.

Redaktion finanzen.ch