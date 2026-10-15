MATSUYA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MATSUYA gab am 14.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.54 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -8.470 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.69 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 3.34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch