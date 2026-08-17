Matsuya Foods: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Matsuya Foods lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 34.16 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 29.09 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17.36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 50.66 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 43.16 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch