Matsuya Foods legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Matsuya Foods stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.62 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Matsuya Foods 38.76 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Matsuya Foods im vergangenen Quartal 51.98 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16.06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Matsuya Foods 44.78 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch