MATSUOKA legte Quartalsergebnis vor

MATSUOKA präsentierte in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 63.16 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 84.65 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MATSUOKA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24.76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22.30 Milliarden JPY im Vergleich zu 17.87 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch