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10.08.2026 06:37:00
MATSUOKA: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
MATSUOKA hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei 52.36 JPY. Im letzten Jahr hatte MATSUOKA einen Gewinn von 32.30 JPY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18.96 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 11.81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.96 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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