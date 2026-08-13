Matsuo Electric zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Matsuo Electric hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 20.49 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Matsuo Electric ein EPS von 40.05 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Matsuo Electric 1.40 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9.68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.27 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch