Matsumotokiyoshi: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Matsumotokiyoshi präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 34.86 JPY gegenüber 34.12 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 288.17 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Matsumotokiyoshi 275.45 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch