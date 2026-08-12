Matsumotokiyoshi: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Matsumotokiyoshi äusserte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 37.59 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Matsumotokiyoshi 32.30 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 289.35 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 273.64 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch