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12.08.2026 06:37:00
Matsumoto Yushi-Seiyaku präsentierte Quartalsergebnisse
Matsumoto Yushi-Seiyaku veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 691.06 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 525.63 JPY je Aktie in den Büchern standen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.14 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6.07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Matsumoto Yushi-Seiyaku einen Umsatz von 10.50 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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