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15.09.2026 06:37:00
Matsumoto stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Matsumoto hat am 14.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -88.60 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Matsumoto ein EPS von -120.310 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0.62 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 380.5 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 382.9 Millionen JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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