MatsukiyoCocokara stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MatsukiyoCocokara präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.24 USD gegenüber 0.220 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MatsukiyoCocokara in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4.07 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.82 Milliarden USD im Vergleich zu 1.89 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch