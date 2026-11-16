MatsukiyoCocokara: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

MatsukiyoCocokara gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.22 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1.81 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 3.15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.87 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch