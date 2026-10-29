Matsui Securities stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Matsui Securities hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 18.73 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Matsui Securities 14.22 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 16.75 Milliarden JPY gegenüber 12.43 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch