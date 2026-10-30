MATSUI SECURITIES: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

MATSUI SECURITIES hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.24 USD, nach 0.190 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24.74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 105.2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 84.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch