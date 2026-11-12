MATSUI CONSTRUCTION: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

MATSUI CONSTRUCTION hat am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 52.64 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 35.69 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 24.86 Milliarden JPY gegenüber 23.73 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch