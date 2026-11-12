MATSUDA SANGYO stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MATSUDA SANGYO lud am 11.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 177.19 JPY. Im Vorjahresviertel waren 118.81 JPY je Aktie erzielt worden.

MATSUDA SANGYO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 182.71 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29.02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 141.62 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch