MATSUDA SANGYO gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

MATSUDA SANGYO hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 294.99 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 116.23 JPY erwirtschaftet worden.

MATSUDA SANGYO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 208.65 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 42.30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 146.63 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch