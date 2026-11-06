Matson stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Matson hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 6.96 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4.24 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Matson in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26.52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.11 Milliarden USD im Vergleich zu 880.1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch