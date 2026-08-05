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05.08.2026 06:37:00
Matson stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Matson äusserte sich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS belief sich auf 4.27 USD gegenüber 2.92 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 969.4 Millionen USD – ein Plus von 16.72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Matson 830.5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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