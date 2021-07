Matrixport begrüsst Krypto-Neulinge mit neuer „Matrixport Lite"-Kundenschnittstelle

Verbesserte App-Version bietet einzigartiges Fixed Income Stablecoin-Investmentprodukt

SINGAPUR, 9. Juli 2021/PRNewswire/ -- Matrixport, Asiens am schnellsten wachsende Finanzdienstleistungsplattform für digitale Vermögenswerte mit einem verwalteten und verwahrten Vermögen von 10 Milliarden US-Dollar, hat heute die neue Benutzeroberfläche der „Lite"-Version der Matrixport-App vorgestellt. Die Einführung von Matrixport Lite zielt darauf ab, das Kundenerlebnis für diejenigen zu verbessern, die erst vor kurzem mit dem Investieren in Kryptowährungen begonnen haben, und spiegelt das anhaltende Engagement des Unternehmens wider, Kryptowährungen im Rahmen seiner globalen Einführung für jeden einfach zu machen.

Matrixport Lite zeichnet sich durch ein vereinfachtes Dashboard und ein ausgewähltes Produktangebot aus, das für Krypto-Neulinge freundlich ist. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung ist ebenfalls verfügbar, sobald sie beginnen, Matrixport Lite zu erkunden. Während viele Digital-Asset-Plattformen die Renditen im aktuellen Umfeld gesenkt haben, bietet Matrixport Lite Rendite auf USDC, USDT, BTC und ETH und sein USD-Stablecoins-Festzinsprodukt bietet bis zu 7,5 %. Neukunden kommen für einen bestimmten Zeitraum in den Genuss einer annualisierten Rendite von 30 %.

„Digitale Assets haben bis heute ein unglaubliches Wachstum erlebt, aber ohne einfach zu bedienende Tools bleiben viele Möchtegern-Investoren aussen vor. Mit MatrixportLite haben wir eine optimierte Benutzeroberfläche und -erfahrung geschaffen, die die Bedürfnisse der Kunden in den Vordergrund stellt, von der Zugänglichkeit bis hin zu attraktiven Renditen. Durch kundenorientiertes Produktdesign werden wir weiterhin die aktuellen Schmerzpunkte der Kryptowährung angehen und die Eintrittsbarrieren senken, um die nächste Milliarde Nutzer willkommen zu heissen. Unser Ziel war es schon immer, Krypto für jeden einfach zu machen", sagt Cynthia Wu, Founding Partner & Head of Business Development and Sales, Matrixport.

Matrixport ermöglicht es Anlegern, mehr aus ihrer Kryptowährung herauszuholen, indem es neue Wege aufzeigt, um auf sichere und nachhaltige Weise zu investieren und Renditen zu erzielen. Für eine neue Generation von Krypto-Investoren ist es nun einfacher, die Vorteile digitaler Assets auf benutzerfreundliche Weise zu erkunden - vom nahtlosen Onboarding per Banküberweisung oder Kreditkarte direkt in USDC bis hin zum Erwirtschaften von Renditen auf einer vertrauenswürdigen und sicheren Plattform.

Informationen zu Matrixport

Matrixport ist die am schnellsten wachsende Finanzdienstleistungsplattform für digitale Vermögenswerte in Asien. Mit einem verwalteten und verwahrten Vermögen von 10 Milliarden US-Dollar bietet es Krypto-Finanzdienstleistungen aus einer Hand mit einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von über 5 Milliarden US-Dollar. Das Angebot umfasst Cactus Custody™, Spot-OTC, Fixed Income, strukturierte Produkte, Kreditvergabe sowie Vermögensverwaltung.

Matrixport mit Hauptsitz in Singapur hat es sich zur Aufgabe gemacht, es jedem leicht zu machen und sein Motto lautet „Get More From Your Crypto". Das Unternehmen hat über 220 Mitarbeiter, die sowohl Institutionen als auch Privatkunden in acht Niederlassungen in Asien und Europa betreuen. Sie besitzt verschiedene Lizenzen in Hongkong, der Schweiz und Singapur.

