Matrix Service: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Matrix Service hat am 02.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 0.04 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Matrix Service noch ein Gewinn pro Aktie von -0.400 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Matrix Service in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13.01 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 244.5 Millionen USD im Vergleich zu 216.4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0.090 USD. Im Vorjahr waren -1.060 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Matrix Service in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 13.56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 873.63 Millionen USD im Vergleich zu 769.29 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch