Matrix Service öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Matrix Service hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0.22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0.130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 219.4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 211.9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch