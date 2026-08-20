Matrix IT veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Matrix IT hat am 18.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.32 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.15 ILS erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Matrix IT mit einem Umsatz von insgesamt 2.12 Milliarden ILS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.45 Milliarden ILS erwirtschaftet worden waren, um 46.03 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch