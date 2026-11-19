Matrix IT hat am 17.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.51 ILS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Matrix IT ein EPS von 1.23 ILS je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.36 Milliarden ILS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 43.70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Matrix IT einen Umsatz von 1.64 Milliarden ILS eingefahren.

Redaktion finanzen.ch