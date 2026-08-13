Matrimonycom mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Matrimonycom äusserte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 9.23 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3.89 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.31 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13.16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Matrimonycom einen Umsatz von 1.15 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch