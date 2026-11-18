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18.11.2026 06:37:00
Matinas BioPharma gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Matinas BioPharma gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 9.35 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Matinas BioPharma -6.000 USD je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.ch
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