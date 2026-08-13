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13.08.2026 06:37:00
Mathew Easow Research Securities: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Mathew Easow Research Securities hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 0.03 INR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0.030 INR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9.32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.9 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.2 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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