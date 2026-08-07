Materion: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Materion hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.84 USD gegenüber 1.21 USD im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 42.24 Prozent auf 613.9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 431.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch