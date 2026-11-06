Materion: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Materion hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.81 USD. Im Vorjahresviertel waren 1.22 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Materion im vergangenen Quartal 567.3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27.53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Materion 444.8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch