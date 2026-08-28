Materialise NV: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Materialise NV hat am 27.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8.08 Prozent auf 70.1 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 64.8 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch