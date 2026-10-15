Material Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Material Group hat am 14.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 7.16 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5.98 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 29.91 Prozent auf 2.05 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 69.00 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Material Group ein EPS von 48.32 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 8.71 Milliarden JPY – ein Plus von 38.59 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Material Group 6.29 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch