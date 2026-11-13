MATCHING SERVICE JAPAN verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

MATCHING SERVICE JAPAN veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 14.73 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 12.22 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MATCHING SERVICE JAPAN in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.11 Milliarden JPY im Vergleich zu 1.95 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch