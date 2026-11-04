Match Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Match Group äusserte sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.73 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.620 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2.52 Prozent auf 891.2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 914.3 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch