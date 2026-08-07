Match Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Match Group äusserte sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.70 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.490 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 853.1 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 1.23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 863.7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch